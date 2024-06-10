В Госдуме опровергли падение А-50 над Азовским морем фразой «безбожно врут»

«Безбожно врут», — отреагировал на слова американки Картаполов и призвал не придавать значение звучащим из США заявлениях. Самолет никто не сбивал, в том числе и американцы, сказал глава комитета Госдумы. «У них еще “сбивалки” не выросли», — заключил он.