Китай выступил за созыв признанной РФ и Украиной настоящей мирной конференции

«Кризис на Украине по-прежнему затяжной. Китай поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», — сказал он в ходе заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Слова Ван И приводятся на сайте МИД КНР.

При этом ряд государств, включая Саудовскую Аравию, Китай, Мексику, отказались от участия в мероприятии. Кроме того, конференцию не посетит президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже не приедет на саммит по Украине.