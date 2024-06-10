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Китай выступил за созыв признанной РФ и Украиной настоящей мирной конференции

Китай выступает за созыв настоящей конференции, которая будет признана Россией и Украиной. Об этом 10 июня заявил глава МИД КНР Ван И.

Источник: РИА "Новости"

«Кризис на Украине по-прежнему затяжной. Китай поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», — сказал он в ходе заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Слова Ван И приводятся на сайте МИД КНР.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

При этом ряд государств, включая Саудовскую Аравию, Китай, Мексику, отказались от участия в мероприятии. Кроме того, конференцию не посетит президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже не приедет на саммит по Украине.

Ранее, 4 июня, партия SVP, крупнейшая в парламенте Швейцарии, призвала руководство страны пригласить Россию на конференцию по Украине. Этот отказ, по мнению депутатов, является результатом поспешной поддержки швейцарским правительством одной из сторон конфликта.

Как отметил президент РФ Владимир Путин 17 мая, Москва не отказывалась от переговоров, в отличие от Киева. Россия следит за событиями вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии, указал глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

дипломатия