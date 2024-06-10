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Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди с переизбранием на пост премьер-министра Индии

АЛМАТЫ, 10 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю его переизбрания премьер-министром Республики Индия, сообщает Акорда (с казахского — Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).

Источник: Sputnik.kz

Глава государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.

«Я убежден, что под Вашим умелым руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами».

говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал премьер-министру успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Индии — процветания и благополучия.