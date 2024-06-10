Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди с переизбранием на пост премьер-министра Индии

«Я убежден, что под Вашим умелым руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами».