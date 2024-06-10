FT узнало о падении доверия Запада к украинским властям

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей — теперь пять министерств остались без министров.