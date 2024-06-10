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Лукашенко поздравил Моди с победой на выборах и пригласил его в Беларусь

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с заслуженной победой на парламентских выборах в этой стране.

Источник: Sputnik.by

В своем поздравительном послании президент отметил, что Моди достойно прошел предвыборную гонку, обеспечил преемственность власти и условия для дальнейшего экономического и социального развития Индии, укрепления авторитета страны на мировой арене.

Лукашенко выразил надежду на дальнейшее углубление белорусско-индийских связей в дружественном и взаимовыгодном ключе.

«Минск полон решимости вывести двусторонний диалог на уровень стратегического партнерства, — подчеркнул Глава государства. — Хорошей основой для нашей работы по достижению этой цели будет “Дорожная карта” по развитию ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индия на 2024−2026 годы. Рассчитываю, что документ будет подписан в ближайшее время», — цитирует главу белорусского государства его пресс-служба.

Президент Беларуси подтвердил готовность Минска к плодотворной совместной работе с Дели в международных организациях.

Александр Лукашенко пожелал Нарендре Моди осуществления всех поставленных государственных задач, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также возобновил приглашение посетить Беларусь в удобное время.

Лукашенко Александр