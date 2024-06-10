Лукашенко поздравил Моди с победой на выборах и пригласил его в Беларусь

«Минск полон решимости вывести двусторонний диалог на уровень стратегического партнерства, — подчеркнул Глава государства. — Хорошей основой для нашей работы по достижению этой цели будет “Дорожная карта” по развитию ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индия на 2024−2026 годы. Рассчитываю, что документ будет подписан в ближайшее время», — цитирует главу белорусского государства его пресс-служба.