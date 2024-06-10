Токаев подписал закон о сохранении природных ресурсов Казахстана

Президент подписал закон «О производстве и обороте органической продукции», направленный на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
В законе также предусмотрен ряд новых положений:
- Во-первых, пересмотрены цели и задачи национального законодательства в области производства и оборота органической продукции.
- Во-вторых, расширен круг производителей органической продукции, который, помимо физических и юридических лиц, допускает отнесение к таковым объединения производителей органической продукции (простые товарищества), осуществляющие производство органической продукции.
- В-третьих, законом предусмотрены условия перехода к производству органической продукции, установлены требования к ее производству, маркировке и обороту.
- В-четвертых, в целях соответствия международным практикам и стандартам в области производства органической продукции предусмотрены положения по формированию и функционированию системы совместных гарантий (PGS), основанной на принципах добровольного участия, внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции.
Текст закона публикуется в печати.
Кроме того, президент Токаев подписал еще два закона:
- «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции»;
- «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Их тексты публикуются в печати.