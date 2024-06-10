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Токаев подписал закон о сохранении природных ресурсов Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О производстве и обороте органической продукции», направленный на сохранение природных ресурсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: akorda.kz

Президент подписал закон «О производстве и обороте органической продукции», направленный на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В законе также предусмотрен ряд новых положений:

  • Во-первых, пересмотрены цели и задачи национального законодательства в области производства и оборота органической продукции.
  • Во-вторых, расширен круг производителей органической продукции, который, помимо физических и юридических лиц, допускает отнесение к таковым объединения производителей органической продукции (простые товарищества), осуществляющие производство органической продукции.
  • В-третьих, законом предусмотрены условия перехода к производству органической продукции, установлены требования к ее производству, маркировке и обороту.
  • В-четвертых, в целях соответствия международным практикам и стандартам в области производства органической продукции предусмотрены положения по формированию и функционированию системы совместных гарантий (PGS), основанной на принципах добровольного участия, внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции.

Текст закона публикуется в печати.

Кроме того, президент Токаев подписал еще два закона:

  • «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции»;
  • «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Их тексты публикуются в печати.

экология