Белоусов встретился с военкорами

Фотографии со встречи опубликовал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в телеграм-канале. «Встреча была закрытая, поэтому без деталей. Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить и обсудить», — написал он.