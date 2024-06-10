Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов встретился с военкорами

Министр обороны Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

Источник: Поддубный

По итогам встречи министр даст ряд поручений, отметили в ведомстве, такие встречи будут проходить регулярно. «Разговор носил откровенный и конструктивный характер», — сказано в сообщении.

Фотографии со встречи опубликовал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в телеграм-канале. «Встреча была закрытая, поэтому без деталей. Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить и обсудить», — написал он.

Год назад встречу с военкорами проводил президент Владимир Путин. На тот момент это была уже третья встреча подобного рода.