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МИД РФ выразил решительный протест послу Австрии из-за действий против корреспондента ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. РФ предупреждала вызванного в МИД посла Австрии об ответе Москвы на отзыв аккредитации у корреспондента ТАСС, но Вена оставила меру в силе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«31 мая в МИД России был вызван посол Австрии, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Глава дипломатической миссии был предупрежден, что если Вена не пересмотрит свое решение, нарушающее права российских журналистов, то в отношении постоянно аккредитованных в России австрийских корреспондентов будут приняты ответные меры. С российской стороны было подчеркнуто, что подобное развитие событий не является выбором Москвы, но представляет собой вынужденную ответную меру», — говорится в сообщении.

«Несмотря на российский демарш, Австрия реализовала свою инициативу, 7 июня [корреспондента ТАСС] Ивану Попову пришлось покинуть Вену», — добавили в дипведомстве.

Реакция Москвы в случае, если Вена продолжит дискриминационную практику в отношении российских журналистов, последует незамедлительно, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В случае если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, соответствующая реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов», — указала дипломат.

дипломатия