МИД РФ выразил решительный протест послу Австрии из-за действий против корреспондента ТАСС

«31 мая в МИД России был вызван посол Австрии, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Глава дипломатической миссии был предупрежден, что если Вена не пересмотрит свое решение, нарушающее права российских журналистов, то в отношении постоянно аккредитованных в России австрийских корреспондентов будут приняты ответные меры. С российской стороны было подчеркнуто, что подобное развитие событий не является выбором Москвы, но представляет собой вынужденную ответную меру», — говорится в сообщении.