МИД РФ выразил решительный протест послу Австрии из-за действий против корреспондента ТАСС

«31 мая в МИД России был вызван посол Австрии, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Глава дипломатической миссии был предупрежден, что если Вена не пересмотрит свое решение, нарушающее права российских журналистов, то в отношении постоянно аккредитованных в России австрийских корреспондентов будут приняты ответные меры. С российской стороны было подчеркнуто, что подобное развитие событий не является выбором Москвы, но представляет собой вынужденную ответную меру», — говорится в сообщении.
«Несмотря на российский демарш, Австрия реализовала свою инициативу, 7 июня [корреспондента ТАСС] Ивану Попову пришлось покинуть Вену», — добавили в дипведомстве.
Реакция Москвы в случае, если Вена продолжит дискриминационную практику в отношении российских журналистов, последует незамедлительно, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«В случае если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, соответствующая реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов», — указала дипломат.