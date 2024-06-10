МИД отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио

«Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения (“ОРФ”) Марии Книпс-Виттинг. Десятого июня ей предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России», — говорится в сообщении.