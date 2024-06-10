МИД отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио

«Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения (“ОРФ”) Марии Книпс-Виттинг. Десятого июня ей предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, если Вена продолжит дискриминацию российских журналистов, то Москва предпримет соответствующие действия в отношении австрийских представителей СМИ.
При этом там добавили, что Россия рассмотрит возможность аккредитации новых журналистов «ОРФ» при обеспечении австрийским правительством условий для работы сотрудников российских медиа.
Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ заявил, что российским журналистам на Западе чинят препятствия: запугивают, закрывают счета в банках и отбирают транспорт.