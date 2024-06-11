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«Зеленский убегает». В США сделали заявление о спецоперации

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается сбежать из страны, когда российские войска будут подходить к Киеву, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Источник: © РИА Новости

«В то же время вы должны взглянуть на карты, посмотреть на дорожные сети, посмотреть, где находятся железнодорожные линии, посмотреть на реки и ручьи, и тогда вы увидите, что эти формирующие атаки имеют смысл. Поэтому я думаю, что вы увидите что-то гораздо большее и гораздо быстрее в ближайшем будущем. <…> Что будет происходить в Киеве, особенно когда станет ясно, что русские направляются к нему? <…> Я подозреваю, что мы увидим, как Зеленский собирает свои вещи и убегает», — отметил он.

По мнению полковника, события, которые сейчас разворачиваются на передовой, станут ключевыми для падения киевского режима и дальнейшего продвижения российских войск.

«Я думаю, что в нужный момент они пройдут на юг и отрежут Киев», — резюмировал Макгрегор.

В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.