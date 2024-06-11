«Зеленский убегает». В США сделали заявление о спецоперации

«В то же время вы должны взглянуть на карты, посмотреть на дорожные сети, посмотреть, где находятся железнодорожные линии, посмотреть на реки и ручьи, и тогда вы увидите, что эти формирующие атаки имеют смысл. Поэтому я думаю, что вы увидите что-то гораздо большее и гораздо быстрее в ближайшем будущем. <…> Что будет происходить в Киеве, особенно когда станет ясно, что русские направляются к нему? <…> Я подозреваю, что мы увидим, как Зеленский собирает свои вещи и убегает», — отметил он.