В понедельник начальник авиации командования украинских воздушных сил Сергей Голубцов сообщил, что Киев намерен разместить часть полученных от Запада истребителей F-16 за границей.
«Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями», — заявил Барака.
По словам политика, в таком случае удары России могут привести в действие статью 5 устава НАТО и быть восприняты как нападение на альянс.
«Руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти», — заключил он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.