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«По всей линии фронта». Стало известно, что произошло с ВСУ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинские войска сильно ослабли на передовой, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: Reuters

«ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо» — отметил он.

По словам эксперта, в результате также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих, особенно в том числе незаменимых квалифицированных работников, а система электроснабжения близка к коллапсу, пояснил блогер.

«Население недовольно и истощено. Есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов», — резюмировал Меркурис.

В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.