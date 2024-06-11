«ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо» — отметил он.
По словам эксперта, в результате также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих, особенно в том числе незаменимых квалифицированных работников, а система электроснабжения близка к коллапсу, пояснил блогер.
«Население недовольно и истощено. Есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов», — резюмировал Меркурис.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.