«Лула подтвердил свою поддержку мирных переговоров с участием обеих сторон конфликта в соответствии с документом, подписанным советниками президента Селсу Аморимом и его китайским коллегой Ван И», — сказано в сообщении на сайте администрации президента Бразилии.
Согласно тексту сообщения, инициатором разговора лидеров была Москва — Владимир Путин выразил солидарность с пострадавшими от наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул, президенты двух стран говорили о двустороннем экономическом сотрудничестве и многостороннем управлении.
В ходе беседы среди прочего обсуждалось недавнее участие президента банка БРИКС Дилмы Роуссефф в Петербургском международном экономическом форуме, участие министра Мауро Виейры в проходящей в России встрече министров иностранных дел БРИКС и визит вице-президента Жералду Алкмина в Китай для участия в работе китайско-бразильской комиссии высокого уровня.
Ранее КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум «Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса» по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.