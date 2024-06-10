СБ ООН принял проект резолюции США о прекращении огня в секторе Газа

Всего за принятие проекта проголосовали 14 членов Совбеза.
«Россия воздержалась [от голосования]», ― гласит публикация.
Согласно резолюции, СБ отвергает любые попытки демографических или территориальных изменений в секторе Газа. В тексте также говорится о необходимости наладить диалог между Израилем и Палестиной, двумя демократическими государствами, которые соответствуют международному праву и соответствующим договоренностям международной организации.
«Сегодня мы проголосовали за мир», ― цитирует новостной портал ООН постпреда Соединенных Штатов при организации Линду Томас-Гринфилд.
На прошлой неделе, 3 июня, США распространили в Совете Безопасности ООН новый проект ближневосточной резолюции, который включает в себя поддержку сделки по освобождению заложников и предложения по прекращению огня.
Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности временно приостановить операцию в Газе, чтобы освободить удерживаемых в регионе заложников. Также он отметил, что сообщения о согласии страны на прекращение огня без выполнения условий Тель-Авива не соответствуют действительности. Так, операция не будет прекращена до тех пор, пока не будет уничтожен «военный и правительственный потенциал» радикального палестинского движения ХАМАС, а заложники не будут освобождены.
В первый день лета власти Израиля подтвердили намерение продолжать переговоры с ХАМАС. До этого, 28 мая, сообщалось, что Израиль передал Катару и Египту обновленное предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.
26 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала лагерь для перемещенных лиц на северо-западе Рафаха, города на юге сектора Газа. Позже сообщалось, что в результате этого погибло не менее 45 человек, несколько десятков пострадали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар трагической ошибкой.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.