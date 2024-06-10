СБ ООН принял проект резолюции США о прекращении огня в секторе Газа

Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности временно приостановить операцию в Газе, чтобы освободить удерживаемых в регионе заложников. Также он отметил, что сообщения о согласии страны на прекращение огня без выполнения условий Тель-Авива не соответствуют действительности. Так, операция не будет прекращена до тех пор, пока не будет уничтожен «военный и правительственный потенциал» радикального палестинского движения ХАМАС, а заложники не будут освобождены.