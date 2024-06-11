Небензя назвал проект резолюции США по перемирию в секторе Газа «котом в мешке»

У России есть ряд вопросов к американскому проекту резолюции, который Совет Безопасности ООН приветствует как некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны. Информация в свободном доступе весьма противоречива и по сути предложение США похоже на «кота в мешке», заявил 10 июня после голосования по проекту резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.