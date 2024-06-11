Небензя назвал проект резолюции США по перемирию в секторе Газа «котом в мешке»

«О деталях договоренностей авторы Совет Безопасности в известность не поставили. Нам, по сути, предлагают “кота в мешке”. Как такового переговорного процесса по проекту не было: авторы приносили вариации готового текста, фактически требуя от членов СБ в условиях цейтнота под ними подписаться», — отметил в своей речи дипломат.
«Перечисленные в трех пунктах параметры — это не детали. С начала обострения в Газе Совет уже принял три резолюции, выполнение положений которых остается лишь “на бумаге”. К таковым может добавиться еще и четвертая», — предупредил российский постпред.
Он пояснил, что Россия не стала блокировать резолюцию только потому, что ее поддерживает арабский мир, при этом все выше названные вопросы «остаются и требуют ответа».
Ранее в этот день Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции, призванный поддержать новое предложение о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, который был разработан США. Всего за принятие проекта проголосовали 14 членов Совбеза. Россия от голосования воздержалась.
3 июня США распространили в Совете Безопасности ООН новый проект ближневосточной резолюции, который включает поддержку сделки по освобождению заложников и предложения по прекращению огня.
Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности временно приостановить операцию в Газе, чтобы освободить удерживаемых в регионе заложников. Также он отметил, что сообщения о согласии страны на прекращение огня без выполнения условий Тель-Авива не соответствуют действительности.
1 июня власти Израиля подтвердили намерение продолжать переговоры с ХАМАС. До этого, 28 мая, сообщалось, что Израиль передал Катару и Египту обновленное предложение по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.