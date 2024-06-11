Орбан: выборы в ЕП замедлили поезд, который нес Европу к войне

«Партии мира победили с такой силой и большим перевесом, как я думаю, мы выиграли первый тайм со счетом 1:0. Здесь, в Европе, победили партии мира», — заявил Орбан телеканалу М1. Он выразил уверенность в том, что результаты выборов во Франции, где наибольшую поддержку оказала Украина, привели к замедлению «военного поезда».