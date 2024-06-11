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Орбан: выборы в ЕП замедлили поезд, который нес Европу к войне

Выборы в Европарламенте обращают внимание жителей ЕС на мир и дают возможность предотвратить новую войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: AP 2023

Виктор Орбан хочет избежать большой войны.

Выборы в Европарламенте обращают внимание жителей ЕС на мир и дают возможность предотвратить новую войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Партии мира победили с такой силой и большим перевесом, как я думаю, мы выиграли первый тайм со счетом 1:0. Здесь, в Европе, победили партии мира», — заявил Орбан телеканалу М1. Он выразил уверенность в том, что результаты выборов во Франции, где наибольшую поддержку оказала Украина, привели к замедлению «военного поезда».

Виктор Орбан также выразил надежду на то, что экс-президент США Дональд Трамп выиграет президентские выборы и тем самым предложит условия наступления мира и в Соединенных Штатах. По его мнению, победа Трампа гарантирует деэскалацию.

ЕС