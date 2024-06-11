Орбан счел укрепление правых партий в ЕС «замедлением поезда к войне»

Он продолжил, что ожидает, что «[экс-президент США Дональд] Трамп свергнет вторую половину власти в Соединенных Штатах, и тогда наступит мир». По мнению Орбана, «если мы не сможем примирить эти две половины», то скоро «будем воевать до конца». «Мы должны следить за вопросом войны и мира, потому что, если мы погрузимся в него, все поплывет», — добавил венгерский премьер.