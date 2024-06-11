Орбан счел укрепление правых партий в ЕС «замедлением поезда к войне»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу M1, что в Европе победили «партии мира», комментируя итоги выборов в Европарламент, на которых укрепили свои позиции ультраправые европейские партии.
По его мнению, эти выборы были возможностью замедлить или остановить «скатывание к войне» в Европе.
Он продолжил, что ожидает, что «[экс-президент США Дональд] Трамп свергнет вторую половину власти в Соединенных Штатах, и тогда наступит мир». По мнению Орбана, «если мы не сможем примирить эти две половины», то скоро «будем воевать до конца». «Мы должны следить за вопросом войны и мира, потому что, если мы погрузимся в него, все поплывет», — добавил венгерский премьер.
В ноябре пройдут выборы президента США, Трамп намерен баллотироваться от республиканцев. Он заручился поддержкой необходимого для выдвижения числа делегатов.
Орбан заявил, что явка в 57% в Венгрии показала, что «венгерская демократия жива», и счел результат в 44,6% набранных голосов «самым болльшим объемом поддержки» в Европе.
Партия Орбана ФИДЕС получила 44,6% на выборах в Европарламент, что стало худшим ее результатом за всю историю. Меньше половины голосов правящая партия получила только на первых выборах в ЕП в 2004 году после присоединения Венгрии к Евросоюзу (47,4%). ФИДЕС получила 11 мест в Европарламенте, что на два меньше, чем на прошлых выборах.
В то же время партия бывшего члена ФИДЕС Петера Мадьяра, возглавившего оппозиционную политическую силу ТИЗСА, получила 30,1% голосов, что значительно выше ожидаемого. Она добилась лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние 14 лет. Мадьяр назвал снижение результатов правящей партии «концом эпохи». ТИЗСА получает семь мест в ЕП.
Во Франции победу одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Ее результат (31,5%) почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d'Europe (14,5%), в которую входит партия президента Эмманюэля Макрона «Возрождение». Макрон после предварительных итогов объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. «Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия», — сказал он.
Также свои позиции укрепила ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии», набрав рекордные 15,6%, что дало ей 15 мест в ЕП.