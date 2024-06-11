«Россия ответит». В Китае высказались о конфликте на Украине

Как заявлял президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге, поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.