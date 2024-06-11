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«Россия ответит». В Китае высказались о конфликте на Украине

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва ответит на возможные попытки Киева нанести удары вглубь России, пишет Global Times.

Источник: РИА "Новости"

По мнению журналистов, Украина попытается продемонстрировать Западу свою преданность в преддверии саммита в Швейцарии. Киев подобными действиями против России хочет добиться большей поддержки от Европы и США, отмечается в материале.

«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — говорится в статье.

Как уточнили авторы материала, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.

Ранее американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.

Как заявлял президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге, поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.