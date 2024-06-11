Крым продал активов украинских олигархов на более двух миллиардов рублей

«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — сказал Константинов агентству.
По его словам, работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается. Спрос у потенциальных инвесторов и новых собственников на национализированные активы высокий.
«Это хорошие, рентабельные активы. Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов. Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — подчеркнул глава парламента.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.