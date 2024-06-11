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США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»*, сообщила газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент.

Источник: AP 2023

«Украинская 12-я бригада специального назначения “Азов”* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом», — процитировало издание американское внешнеполитическое ведомство.

Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

Госдепартамент заявил, что не нашел «никаких свидетельств» таких нарушений. Его представитель отказался сказать, когда был снят запрет и получили ли боевики «Азова» американское оружие.

В США действовал запрет на предоставление помощи «Азову»* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова»* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение «Кракен» или 3-я отдельная штурмовая бригада.

* Террористическая организация, запрещена в России.