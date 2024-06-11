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В Пермском крае 11 июня простятся с Николаем Каменских, погибшим на СВО

Он скончался, выполняя воинский долг.

Источник: Администрация Оханского ГО

Прощание с Николаем Каменских, погибшим на СВО, пройдёт 11 июня в селе Дуброво Оханского округа Пермского края, рассказали в администрации Оханского округа.

«С глубоким прискорбием извещаем всех, кто знал Николая Каменских, о том, что он погиб при выполнении воинского долга на СВО. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении местной администрации.

Траурная церемония будет проходить в Дубровском Доме культуры. Её начало запланировано на 11:00.

Напомним, 11 июня в Прикамье друзья и родные проводят в последний путь ещё двух бойцов СВО — Александра Русакова из посёлка Уральского под Нытвой и Александра Клушина из Соликамского округа.