В Пермском крае 11 июня простятся с Николаем Каменских, погибшим на СВО

Прощание с Николаем Каменских, погибшим на СВО, пройдёт 11 июня в селе Дуброво Оханского округа Пермского края, рассказали в администрации Оханского округа.
«С глубоким прискорбием извещаем всех, кто знал Николая Каменских, о том, что он погиб при выполнении воинского долга на СВО. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении местной администрации.
Траурная церемония будет проходить в Дубровском Доме культуры. Её начало запланировано на 11:00.
Напомним, 11 июня в Прикамье друзья и родные проводят в последний путь ещё двух бойцов СВО — Александра Русакова из посёлка Уральского под Нытвой и Александра Клушина из Соликамского округа.