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Раскрыты детали заявления по швейцарской конференции по Украине

В заявлении по итогам швейцарской конференции в Украине не будет пункта с требованием о выводе Вооруженных сил России (ВС РФ). О возможных результатах встречи сообщил телеканал NHK со ссылкой на проект документа.

Источник: Reuters

Отмечается, что в итоговом заявлении будут лишь три пункта, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о вопросах атомной и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение украинских детей на родину.

Кроме того, в итоговом документе планируется подчеркнуть важность участия России в последующем мирном урегулировании.

24 мая Бразилия и Китай выдвинули альтернативу «саммиту мира» в Швейцарии. Саммит, организованный двумя странами, предполагает равноправное участие всех сторон конфликта на Украине, а также справедливое обсуждение всех мирных планов.