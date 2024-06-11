Традиции дружбы: главы МИД Казахстана и России встретились в Нижнем Новгороде

Казахстанский дипломат принимает участие в СМИД БРИКС по приглашению российской стороны.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы развития стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана, актуальные темы региональной и международной безопасности».
Кроме того, добавили в ведомстве, Нуртлеу и Лавров также сверили график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Беседа министров, отметили в МИД России, прошла в традиционно присущей российско-казахстанскому диалогу дружественной атмосфере.