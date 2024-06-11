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Традиции дружбы: главы МИД Казахстана и России встретились в Нижнем Новгороде

АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Мурат Нуртлеу встретился в Нижнем Новгороде со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Источник: Пресс-служба МИД России

Казахстанский дипломат принимает участие в СМИД БРИКС по приглашению российской стороны.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы развития стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана, актуальные темы региональной и международной безопасности».

указывается в сообщении российского МИД.

Кроме того, добавили в ведомстве, Нуртлеу и Лавров также сверили график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Беседа министров, отметили в МИД России, прошла в традиционно присущей российско-казахстанскому диалогу дружественной атмосфере.