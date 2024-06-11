Свердловский губернатор похвалил художников за раскрашенный Екатеринбург

Одновременно с этим идет разработка программы мероприятий для горожан и коллабораций с культурными проектами города. Добавим, что фестиваль еуличного искусства жегодно проводится в Екатеринбурге с 2010 года. За всё время проведения фестиваля создано более 600 объектов, покрашено более 50 тысяч квадратных километров поверхностей, приняли участие 360 художников из 17 стран, вовлечено более тысячи волонтеров.