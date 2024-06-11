Свердловский губернатор похвалил художников за раскрашенный Екатеринбург

Во встрече с главой региона приняли участие руководитель фестиваля Анна Клец, художник, сооснователь и идеолог фестиваля Андрей Колоколов и исполнительный директор фестиваля Дмитрий Чабанов. В частности, глава региона дал высокую оценку работе по преображению подземных переходов, работу с общественным транспортом и остановками, взаимодействие с зарубежными художниками. Следует отметить, что эти работы были связаны с празднованием 300-летия уральской столицы.
Представители оргкомитета «Стенограффии» в свою очередь рассказали губернатору, что сейчас продолжается поиск партнеров фестиваля, отбор художников-участников, установка договорённостей с иностранными авторами, выбор локаций для арт-объектов, обучение волонтеров и набор экскурсоводов.
Одновременно с этим идет разработка программы мероприятий для горожан и коллабораций с культурными проектами города. Добавим, что фестиваль еуличного искусства жегодно проводится в Екатеринбурге с 2010 года. За всё время проведения фестиваля создано более 600 объектов, покрашено более 50 тысяч квадратных километров поверхностей, приняли участие 360 художников из 17 стран, вовлечено более тысячи волонтеров.
В декабре прошлого года фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стал финалистом российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023. Завершающим арт-объектом фестивального сезона этого года стала работа под названием «Екатерина», созданная художниками команды SPEKTR. Они изобразили на стене корпуса ИЕНиМ УрФУ величественную фигуру Екатерины Александрийской — покровительницы Екатеринбурга, науки и знаний, горной промышленности и многого другого.