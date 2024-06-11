Посол России заявил о готовности Москвы к построению взаимовыгодных отношений с Токио

«Мы открыты к построению с Японией, являющейся одним из наших ближайших соседей, добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношений», — сказал он, отметив, что в Москве также «нацелены на поддержание практического сотрудничества в сферах энергетики и рыболовства, контактов в области культуры, в том числе в рамках ежегодных Фестивалей российской культуры в Японии и Японской культуры в Россиит». «Будем сохранять фундамент, необходимый для поступательного развития отношений в дальнейшем», — добавил он.
Ранее в интервью ТАСС Ноздрев отмечал, что отношения РФ и Японии «находятся под сильным негативным давлением враждебного курса, который в настоящее время проводит администрация [японского премьер-министра] Фумио Кисиды». В Токио посчитали, что издержки «от фактически полного демонтажа отношений с одним из главных соседей» будут меньше, чем «выгоды от присоединения к антироссийской кампании» Запада, отметил он. Посол тогда пояснил, что для выправления отношений Токио должен «признать ошибочность своей нынешней линии» и отказаться от нее, «причем не на словах, а на деле».
По его словам, несмотря действия «политических элит Запада», которые ждет «неизбежный крах», Россия чувствует «поддержку единомышленников, как в государствах Глобального Юга и Востока, так и в самих странах Запада, где прогрессивная часть общества с пониманием относится к принципиальной позиции России» и не принимает ложь о России, «распространяемую ангажированными СМИ».