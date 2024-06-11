Посол России заявил о готовности Москвы к построению взаимовыгодных отношений с Токио

Ранее в интервью ТАСС Ноздрев отмечал, что отношения РФ и Японии «находятся под сильным негативным давлением враждебного курса, который в настоящее время проводит администрация [японского премьер-министра] Фумио Кисиды». В Токио посчитали, что издержки «от фактически полного демонтажа отношений с одним из главных соседей» будут меньше, чем «выгоды от присоединения к антироссийской кампании» Запада, отметил он. Посол тогда пояснил, что для выправления отношений Токио должен «признать ошибочность своей нынешней линии» и отказаться от нее, «причем не на словах, а на деле».