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В мэрии Новосибирска назначили нового начальника управления инноваций

Кудрявцев назначил на должность Светлану Руськову.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно об очередном новом назначении в мэрии. По распоряжению Кудрявцева Светлана Руськова стала начальником управления инноваций и предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.

— Работала в государственных, муниципальных, коммерческих структурах. В 2019 — 2021 годах занимала должность руководителя АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». С 2021 года — начальник отдела по связям с общественностью ГАУ Новосибирской области, -отметили в пресс-службе.

Руськова родилась в городе Купино. Окончила РАНХиГС с квалификацией «менеджер» по специальности «государственное и муниципальное управление». Второй диплом чиновница получила в НГУЭУ.

11 июня приступила к выполнению обязанностей в должности начальника управления.

Как указала сама Руськова в соцсетях, сейчас ей 33 года.

Напомним, также 11 июня Иосиф Кодалаев стал главой департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.