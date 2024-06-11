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Мэр Новосибирска назначил Иосифа Кодалаева начальником департамента транспорта

Должность начальника транспортного департамента Новосибирска занял Иосиф Кодалаев.

Источник: РИА "Новости"

Должность начальника транспортного департамента Новосибирска занял Иосиф Кодалаев. Ранее он занимал должность директора МКУ «Гормост», где руководил ремонтом Димитровского и Октябрьского мостов в городе.

Иосиф Кодалаев родившился в 1981 году в Новосибирске, он является выпускником СГУПС по специальности «инженер путей сообщения — строитель» с узкой специализацией в области «мосты и транспортные тоннели». Он обладает богатым опытом работы в государственных и муниципальных структурах.

Иосиф Кодалаев приступил к исполнению своих обязанностей 11 июня. В декабре 2023 года эту должность по собственному желанию покинул Константин Васильев. В марте его арестовали. В мае же суд отправил в СИЗО и.о. главы департамента Олесю Богомазову.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Дмитрий Зайков занял пост главы департамента энергетики в Новосибирске.