Мэр Новосибирска назначил Иосифа Кодалаева начальником департамента транспорта

Иосиф Кодалаев родившился в 1981 году в Новосибирске, он является выпускником СГУПС по специальности «инженер путей сообщения — строитель» с узкой специализацией в области «мосты и транспортные тоннели». Он обладает богатым опытом работы в государственных и муниципальных структурах.