Мэр Новосибирска назначил Иосифа Кодалаева начальником департамента транспорта

Должность начальника транспортного департамента Новосибирска занял Иосиф Кодалаев. Ранее он занимал должность директора МКУ «Гормост», где руководил ремонтом Димитровского и Октябрьского мостов в городе.
Иосиф Кодалаев родившился в 1981 году в Новосибирске, он является выпускником СГУПС по специальности «инженер путей сообщения — строитель» с узкой специализацией в области «мосты и транспортные тоннели». Он обладает богатым опытом работы в государственных и муниципальных структурах.
Иосиф Кодалаев приступил к исполнению своих обязанностей 11 июня. В декабре 2023 года эту должность по собственному желанию покинул Константин Васильев. В марте его арестовали. В мае же суд отправил в СИЗО и.о. главы департамента Олесю Богомазову.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Дмитрий Зайков занял пост главы департамента энергетики в Новосибирске.