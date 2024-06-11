Дмитрий Демешин на ПМЭФ заключил важное соглашение по инвестициям в энергосектор

— Существенная часть энергетического комплекса Хабаровского края, безусловно, нуждается в обновлении. Если мы говорим о так называемой «малой энергетике», то есть не об огромных станциях, а более мелких, таких как газовые или дизельные электростанции, то эти объекты для инвесторов представляют интерес, поскольку реализация таких проектов быстрее возвращает вложенные в них средства. А край при этом существенно обновит свою материально-техническую базу и надежность в снабжении энергоресурсами, — рассказал и.о. заместителя министра энергетики Хабаровского края Евгений Береза.