Дмитрий Демешин на ПМЭФ заключил важное соглашение по инвестициям в энергосектор

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин во время работы на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения с компаниями «АГрупп», «СоюзМаш России» и Объединенной двигателестроительной корпорацией. Стороны договорились о взаимодействии и инвестициях в области развития и модернизации топливно-энергетического комплекса региона, в том числе о создании новых мощностей и соответствующей инфраструктуры, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Существенная часть энергетического комплекса Хабаровского края, безусловно, нуждается в обновлении. Если мы говорим о так называемой «малой энергетике», то есть не об огромных станциях, а более мелких, таких как газовые или дизельные электростанции, то эти объекты для инвесторов представляют интерес, поскольку реализация таких проектов быстрее возвращает вложенные в них средства. А край при этом существенно обновит свою материально-техническую базу и надежность в снабжении энергоресурсами, — рассказал и.о. заместителя министра энергетики Хабаровского края Евгений Береза.
Если проанализировать характер соглашений и рабочих встреч врио губернатора Дмитрия Демешина, то становится очевидным прикладной характер достигнутых им договоренностей. Почти каждые переговоры и подписания имеют максимально четкие параметры реализации в виде объемов привлеченных инвестиций или реализованных проектов.
Напомним, Петербургский экономический форум — это ведущая международная площадка для обсуждения вопросов экономики и обмена лучшими практиками, одно из самых масштабных и значимых деловых событий в стране и мире. Хабаровский край второй год подряд представляет на ПМЭФ собственную экспозицию с достижениями и планами развития.