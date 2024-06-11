Почему после выборов в Европарламент в Молдове резко упал курс евро: Впервые за долгое время он стоит меньше 19 леев — что делать тем, у кого сбережения в европейской валюте

Нацбанк опубликовал значения основных валют в стране на 11 июня.
Доллар потеряет бан и будет стоить 17 леев 63 бана.
Евро станет сразу на 28 банов дешевле: 18,93.
Украинская гривна будет стоить 43 бана. Румынский лей — 3 лея 80 банов. Российский рубль без изменений — 19 банов.
Напомним, что в понедельник курс евро упал на азиатских рынках, что рассматривается как признак трудных времен, которые, вероятно, ждут Европу.
Президент Франции — второй по величине экономики еврозоны — Эммануэль Макрон внезапно объявил досрочные парламентские выборы после того, как уверенную победу на выборах в Европарламент одержала оппозиционная правая партия «Национальное объединение».
Евро упал на 0,3% до 1,0764 доллара за евро, что является самым низким уровнем за последние 30 дней.
Евро также упал по отношению к британскому фунту, упав на 0,35% до 84,60 пенсов за евро. Это самый низкий уровень с августа 2022 года.
Неопределенность на финансовых рынках растет в связи с предстоящими выборами во Франции, Великобритании и США.
Специалисты советуют не паниковать и не бежать сдавать валюту. Лучше шторм переждать и соблюдать спокойствие.