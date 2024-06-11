Что известно о президенте Южной Кореи Юн Сок Ёле

С 1994 года Юн Сок Ёль работал прокурором, за исключением периода с 2002 по 2003 год, когда он занимался частной практикой в юридической фирме. В 2007—2008 и 2010−2012 годах он служил в Верховной прокуратуре страны. В 2013 году Юн Сок Ёль возглавил специальную следственную группу, которая расследовала причастность Национальной разведывательной службы (НРС) к скандалу с манипулированием общественным мнением в 2012—2013 годах, а также к вмешательству ведомства в ход президентских выборов в 2013 году. В 2017 году он возглавил прокуратуру Центрального района Сеула. В июле 2019 года Юн Сок Ёль был назначен генеральным прокурором страны, где курировал расследование в отношении министра юстиции Чо Гука в связи с обвинениями в коррупции. В марте 2021 года он подал в отставку с целью участия в президентских выборах.