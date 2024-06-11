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МИД: подготовка соглашения о сотрудничестве с Ираном временно приостановлена

Процесс заключения договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлен из-за проблем у иранской стороны, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он заверил, что работа над документом будет завершена.

Источник: РИА "Новости"

«Оно (решение о подписании договора.— “Ъ”) никогда не утрачивало своей силы… Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа… я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — заявил дипломат в интервью «РИА Новости».

О работе над новым договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года. Тогда этот вопрос обсудили Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае 2024-го Кабулов говорил, что иранская сторона предложила правки в документ, подробности не приводились.

19 мая вертолет с президентом Ирана разбился по пути из Азербайджана. На борту помимо него были еще восемь человек, в том числе глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан, все они погибли. 21 мая состоялась церемония прощания.

дипломатия