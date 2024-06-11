МИД: подготовка соглашения о сотрудничестве с Ираном временно приостановлена

«Оно (решение о подписании договора.— “Ъ”) никогда не утрачивало своей силы… Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа… я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — заявил дипломат в интервью «РИА Новости».