МИД: подготовка соглашения о сотрудничестве с Ираном временно приостановлена

«Оно (решение о подписании договора.— “Ъ”) никогда не утрачивало своей силы… Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа… я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — заявил дипломат в интервью «РИА Новости».
О работе над новым договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года. Тогда этот вопрос обсудили Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае 2024-го Кабулов говорил, что иранская сторона предложила правки в документ, подробности не приводились.
19 мая вертолет с президентом Ирана разбился по пути из Азербайджана. На борту помимо него были еще восемь человек, в том числе глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан, все они погибли. 21 мая состоялась церемония прощания.