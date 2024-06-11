Казахстан и Молдова развивают двустороннее экономическое взаимодействие

По его словам, уже сегодня наблюдается интерес молдавских граждан к Казахстану. Так, в этом году Молдова впервые вошла в топ 10 стран, граждане которых чаще всего въезжают в Казахстан. С начало года в нашу страну въехало более 3000 тыс граждан Молдовы по различным целям, в том числе по бизнесу.