Казахстан и Молдова развивают двустороннее экономическое взаимодействие

Состоялся круглый стол на тему «Инвестиционно-экономические реформы в Казахстане: возможности для казахстанско-молдавского бизнеса», передает DKNews.kz.
В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, члены Правительства, представители деловых и академических кругов, средств массовой информации Молдовы.
Выступая на круглом столе, Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков рассказал о преобразованиях и реформах, реализуемых в нашей стране в инвестиционной и экономической сферах.
В частности, казахстанский дипломат проинформировал аудиторию об основных задачах, поставленных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в сентябре 2023 года своём Послании народу Казахстана, а также перед Правительством в феврале этого года.
В свете казахстанских реформ отдельное внимание было уделено перспективам отношений между Астаной и Кишинёвом.
Посол приветствовал намерения молдавских партнеров открыть Посольство Молдовы в Астане, выразив уверенность в том, что это будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних связей.
Казахский дипломат также сообщил, что для дальнейшей институционализации механизмов развития двустороннего экономического взаимодействия совместно с Почётными консулами Казахстана планируется запуск Казахстанско-молдавского бизнес совета. Также Посол проинформировал о назначение нового Почетного консула в г. Бельц.
По его словам, уже сегодня наблюдается интерес молдавских граждан к Казахстану. Так, в этом году Молдова впервые вошла в топ 10 стран, граждане которых чаще всего въезжают в Казахстан. С начало года в нашу страну въехало более 3000 тыс граждан Молдовы по различным целям, в том числе по бизнесу.
Этому способствует также 50-тысячная молдавская диаспора, проживающая в Казахстане и являющиеся своеобразным «мостом дружбы» между нашими странами.
Заместитель Премьер-Министра, Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы, сопредседатель двусторонней Межправительственной комиссии Владимир Боля отметил поступательное развитие двусторонней торговли. Подчеркнул наличие потенциала сотрудничества между Казахстаном и Молдовой в сфере сельского хозяйства и туризма. Выразил надежду на проведение очередного заседания межправительственной комиссии в 2025 году.
Президент Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя отметил важность организации взаимных торговых миссий, предложив провести бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.
Мероприятие вызвало интерес у представителей местных деловых кругов.
Выступившие на круглом столе отметили наличие потенциала в отношениях в сфере агропромышленного комплекса, туризма и IT-отрасли.