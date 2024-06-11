Представитель Башкирии в Беларуси принял участие в форуме национальных культур.

Представитель Башкирии при торговом представительстве России в Беларуси Константин Климин принял участие в XIV республиканском фестивале национальных культур, который проводился с 7 по 9 июня в Гродно. Константин Климин вручил председателю международной общественной организации «Татаро-башкирское культурное наследие “Чишма” Эльвире Левшевич благодарность Главы РБ Радия Хабирова за вклад в развитие и укрепление международных отношений.
«Башкирскую экспозицию представили члены МОО международной общественной организации “Татаро-башкирское культурное наследие “Чишма”, которую активно поддерживает Глава республики Радий Хабиров. Ранее в организацию переданы традиционные башкирские костюмы, юрта и музыкальные инструменты для сохранения историко-культурного наследия народа за пределами Башкирии”, — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
В первый день фестиваля национальных культур были организованы несколько тематических выставок. В Коложском парке высадили новые деревья на Аллее дружбы, состоялось театрализованное шествие национально-культурных общественных объединений, участниками которого стали более 800 человек. Пестрая колонна прошла от площади Ленина до Советской. Здесь состоялась торжественная церемония открытия заключительных мероприятий фестиваля, гала-концерт и праздничный фейерверк, сообщили в пресс-службе министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.
Во второй день представители различных национальностей демонстрировали гостям уникальные особенности своих культур. По всему гродненскому центру разместилось 19 национальных колоритных подворий. На башкирском подворье, которое посетили председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта, Генеральный консул России в Гродно Феодосий Владышевский, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак состоялся праздник плуга — сабантуй.
«На этом подворье ярко прошло празднование фестиваля. Жители и гости города смогли познакомиться с культурой нашего региона, увидеть и услышать народные песни и танцы, участвовать в традиционных играх сабантуя, угоститься свежим кумысом и вкусным башкирским чак-чаком. Кроме того, на сабантуе выступили представили культуры различных народов: татарского, бурятского, мордвинского и дагестанских народностей», — сообщил Константин Климин.
Кроме того, Константин Климин провел переговоры с почетными гостями о развитии сотрудничества Башкирии с Гродненской областью, в том числе по части промышленной кооперации, а также провел презентацию инвестиционного, промышленного, туристического потенциала республики.