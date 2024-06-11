Представитель Башкирии в Беларуси принял участие в форуме национальных культур.

В первый день фестиваля национальных культур были организованы несколько тематических выставок. В Коложском парке высадили новые деревья на Аллее дружбы, состоялось театрализованное шествие национально-культурных общественных объединений, участниками которого стали более 800 человек. Пестрая колонна прошла от площади Ленина до Советской. Здесь состоялась торжественная церемония открытия заключительных мероприятий фестиваля, гала-концерт и праздничный фейерверк, сообщили в пресс-службе министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.