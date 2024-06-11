Бектенов раскритиковал работу акиматов: Нерешительность и слабая организация

«Еще раз напомню, что лето короткое. Вы об этом знаете, нужно все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно нужно активизироваться Западно-Казахстанской, Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно. При этом важны не только сроки, но и качество проводимых работ. На это нужно обратить особое внимание».