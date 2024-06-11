Николай Валуев сразится с челябинскими депутатами

Николай Валуев является президентом Федерации футгольфа России. Этот вид спорта очень молодой. Первый крупный турнир по нему прошел в Нидерландах в 2009 году. Как можно понять по названию, этот спорт объединяет футбол и гольф. Задача игрока состоит в том, чтобы пройти через футбольное поле с 18 лунками и загнать футбольный мяч в них за наименьшее число ударов.