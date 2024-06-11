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Николай Валуев сразится с челябинскими депутатами

Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев примет участие в Кубке законодательного собрания по футгольфу в Челябинской области. Турнир состоится в День России — 12 июня.

Источник: РИА "Новости"

Соревнования по футгольфу будут проходить в конноспортивном комплексе «Рифей». Сражаться с Валуевым на поле челябинским депутатам придется около двух часов. В этот же день состоится церемония награждения победителей, сообщили в региональном министерстве спорта.

Николай Валуев является президентом Федерации футгольфа России. Этот вид спорта очень молодой. Первый крупный турнир по нему прошел в Нидерландах в 2009 году. Как можно понять по названию, этот спорт объединяет футбол и гольф. Задача игрока состоит в том, чтобы пройти через футбольное поле с 18 лунками и загнать футбольный мяч в них за наименьшее число ударов.