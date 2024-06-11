Полпред Татарстана встретился с бойцами СВО в Белгородской области

Делегация Республики Татарстан во главе с заместителем Премьер-министра республики — Полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным совершила очередную поездку в Белгородскую область и встретилась с бойцами СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Полпредства РТ в РФ.