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В России начался второй этап учения ядерных сил

Минобороны: начался второй этап учений нестратегических ядерных сил.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны.

«В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — указали в ведомстве.

Цель маневров — поддержание готовности частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.

В Минобороны напомнили, что в ходе первого этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.

Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в районы патрулирования.

Первый этап учения начался 21 мая, оно проводится по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал учения «плановой работой».

В МИД России заявили, что маневры нужно рассматривать в контексте воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО.

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