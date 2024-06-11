В России начался второй этап учения ядерных сил

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны.
«В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — указали в ведомстве.
Цель маневров — поддержание готовности частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.
В Минобороны напомнили, что в ходе первого этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.
Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в районы патрулирования.
Первый этап учения начался 21 мая, оно проводится по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал учения «плановой работой».