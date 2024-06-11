Главный архитектор Кубани рассказал о строительстве метро в Краснодаре, сообщает «РБК Краснодар».
По словам руководителя регионального департамента архитектуры и градостроительной политики Ильи Позднякова, в настоящее время разрабатывается финансовая модель проекта городского метро. Оно свяжет исторический центр с новым северо-восточным районом.
При этом главный архитектор подчеркнул, что строительство нового района города и реализация проекта метро не связаны между собой. Подземное метро необходимо уже существующему городу. Планируется, что маршрут его будет проходить через плотно населенные районы города.
Мы писали, строительство метро в Краснодаре планируют начать со «старого центра». Архитектор подчеркнул, что новый город выступает в роли «двигателя привлечения инвестиций к реализации проекта».