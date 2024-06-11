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Речан представит Молдову в Берлине на конференции по восстановлению Украины

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан направляется в Берлин, где будет представлять республику на конференции по восстановлению Украины.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что в рамках мероприятия молдавский премьер примет участие в рабочем заседании главами государств и правительств, которое пройдет под председательством Олафа Шольца и Владимира Зеленского.

Кроме того, глава правительства Молдовы проведет двусторонние встречи с федеральным министром экономического развития и сотрудничества Германии Свеньей Шульце и федеральным министром труда и экономических дел Австрии Мартином Кохером.

Речан также обсудит вопросы двухсторонней повестки с главой Министерства иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Ожидается, что по итогам конференции будет представлена Национальная декларация о процессе восстановления Украины.