В США раскрыли, что подготовил Запад из-за успеха России на Украине

По прогнозу эксперта, американцы попытаются помочь Украине добиться некоторых успехов в борьбе против России, в то же время наращивая атаки на российскую территорию — с учетом условия президента Байдена, что эти атаки не должны затрагивать Москву.



По мнению автора, такой сценарий Вашингтона вряд ли сработает, так как российские военные продолжают продвигаться на фронте.



Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.