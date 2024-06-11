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Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Второй этап учений нестратегических ядерных сил направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — говорится в сообщении.