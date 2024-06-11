Europe 1: Макрон может подать в отставку в случае победы правых на выборах

«Отставка президента — не табу. Да, сегодня мы должны рассмотреть все сценарии», — приводит радиостанция слова одного из источников. Хотя подчеркивается, что это крайний шаг, но господин Макрон готов «пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока». Отмечается, что такой вариант явно не является предпочтительным, но перспектива отставки президента может послужить «драматизации предстоящих выборов».