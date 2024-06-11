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Europe 1: Макрон может подать в отставку в случае победы правых на выборах

По данным радиостанции Europe 1, президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим близким окружением возможную победу правых на досрочных парламентских выборах. В случае их успеха он может подать в отставку.

Источник: Reuters

«Отставка президента — не табу. Да, сегодня мы должны рассмотреть все сценарии», — приводит радиостанция слова одного из источников. Хотя подчеркивается, что это крайний шаг, но господин Макрон готов «пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока». Отмечается, что такой вариант явно не является предпочтительным, но перспектива отставки президента может послужить «драматизации предстоящих выборов».

Президент Франции распустил Национальное собрание 9 июня после поражения его сторонников на выборах в Европейский парламент. Его партия «Возрождение» получила 14,6% голосов. Это вдвое меньше, чем удалось набрать правой партии «Национальное объединение» (31,4%). Телеканал BFM сообщал, что премьер Франции Габриэль Атталь пытался отговорить президента от роспуска парламента. Тем не менее, Эмманюэль Макрон решил провести внеочередные парламентские выборы.

Подробности — в материале «Ъ» «Землетрясение в Париже».

Макрон Эмманюэль