Губернатор Андрей Бочаров обсудил реализацию проектов с Юрием Сорокиным

Стороны обсудили будущие задачи и ход реализации проектов в дорожно-транспортной сфере. Сегодня управление отвечает за сохранность дороги Москва — Волгоград, также организация обеспечивает безаварийный проезд пассажирского транспорта и провоз грузов.
Сейчас специалисты Упрдора заняты ремонтом и строительством на нескольких участках трассы. Ход работ обсудили губернатор Андрей Бочаров и начальник компании Юрий Сорокин.
Напомним, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры глава региона назвал одним из приоритетных направлений деятельности. С помощью сил Упрдора продолжается возведение обхода Волгограда — части транспортно-логистического коридора «Север-Юг». Объект особенно важен не только для региона, но и для всей России.