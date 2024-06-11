Губернатор Андрей Бочаров обсудил реализацию проектов с Юрием Сорокиным

Напомним, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры глава региона назвал одним из приоритетных направлений деятельности. С помощью сил Упрдора продолжается возведение обхода Волгограда — части транспортно-логистического коридора «Север-Юг». Объект особенно важен не только для региона, но и для всей России.