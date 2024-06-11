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Губернатор Андрей Бочаров обсудил реализацию проектов с Юрием Сорокиным

В Волгоградской области прошла рабочая встреча главы региона Андрея Бочарова с начальником «Упрдор Москва — Волгоград» Юрием Сорокиным.

Источник: РИА "Новости"

Стороны обсудили будущие задачи и ход реализации проектов в дорожно-транспортной сфере. Сегодня управление отвечает за сохранность дороги Москва — Волгоград, также организация обеспечивает безаварийный проезд пассажирского транспорта и провоз грузов.

Сейчас специалисты Упрдора заняты ремонтом и строительством на нескольких участках трассы. Ход работ обсудили губернатор Андрей Бочаров и начальник компании Юрий Сорокин.

Напомним, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры глава региона назвал одним из приоритетных направлений деятельности. С помощью сил Упрдора продолжается возведение обхода Волгограда — части транспортно-логистического коридора «Север-Юг». Объект особенно важен не только для региона, но и для всей России.