Андрей Золотарев покинул пост главврача больницы Ерошевского в Самаре

В больнице имени Ерошевского Самары сменился руководитель. 11 июня стало известно, что Андрей Золотарев покидает пост главного врача, который он занимал 25 лет. А стаж его работы в больнице составляет 37 лет.
— Глазная больница им Ерошевского за эти годы превратилась в ведущее офтальмологическое учреждение в России — и по уровню оснащенности, и по уровню подготовки кадров, — отметил успехи учреждения под руководством Золотарева врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Теперь возглавлять больницу будет Ольга Павлова, которая является ученицей Андрея Золотарева и под его руководством защитила диссертацию. Сам экс-главврач планирует работать на благо медицины региона в статусе главного офтальмолога.