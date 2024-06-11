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Андрей Золотарев покинул пост главврача больницы Ерошевского в Самаре

В Самарской офтальмологической больнице спустя 25 лет сменился руководитель.

Источник: Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского

В больнице имени Ерошевского Самары сменился руководитель. 11 июня стало известно, что Андрей Золотарев покидает пост главного врача, который он занимал 25 лет. А стаж его работы в больнице составляет 37 лет.

— Глазная больница им Ерошевского за эти годы превратилась в ведущее офтальмологическое учреждение в России — и по уровню оснащенности, и по уровню подготовки кадров, — отметил успехи учреждения под руководством Золотарева врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Теперь возглавлять больницу будет Ольга Павлова, которая является ученицей Андрея Золотарева и под его руководством защитила диссертацию. Сам экс-главврач планирует работать на благо медицины региона в статусе главного офтальмолога.