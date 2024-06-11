Андрей Золотарев покинул пост главврача больницы Ерошевского в Самаре

— Глазная больница им Ерошевского за эти годы превратилась в ведущее офтальмологическое учреждение в России — и по уровню оснащенности, и по уровню подготовки кадров, — отметил успехи учреждения под руководством Золотарева врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.