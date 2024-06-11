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Отец троих детей из Тулуна погиб в зоне СВО

Младший сержант Алексей Залепо награжден орденом Мужества посмертно.

Источник: Администрация Тулуна

Вновь печальные вести пришли в Тулунский район из зоны проведения спецоперации. Отец троих детей, муж и сын Алексей Залепо погиб во время исполнения своего долга. Защитника Отечества посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Тулун.

— Героическая служба Алексея не будет забыта, и память о нем будет жить в сердцах людей. Его доблесть и преданность Родине будут служить примером для всех, — поделились в администрации.

Алексей заключил контракт с Минобороны и отправился на защиту страны. Он участвовал в боях на Авдеевском направлении. Военнослужащий погиб 30 октября 2023 года. Бойца спецоперации проводят в последний путь 13 июня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Кутском районе простились с бойцом СВО Романом Зверевым.