Отец троих детей из Тулуна погиб в зоне СВО

Вновь печальные вести пришли в Тулунский район из зоны проведения спецоперации. Отец троих детей, муж и сын Алексей Залепо погиб во время исполнения своего долга. Защитника Отечества посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Тулун.
— Героическая служба Алексея не будет забыта, и память о нем будет жить в сердцах людей. Его доблесть и преданность Родине будут служить примером для всех, — поделились в администрации.
Алексей заключил контракт с Минобороны и отправился на защиту страны. Он участвовал в боях на Авдеевском направлении. Военнослужащий погиб 30 октября 2023 года. Бойца спецоперации проводят в последний путь 13 июня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Кутском районе простились с бойцом СВО Романом Зверевым.