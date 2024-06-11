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Василий Голубев: на освоение левого берега Дона уйдёт 30 лет

Губернатор Василий Голубев заявил, что на развитие левобережной части Ростова уйдёт не менее 30 лет. Речь идёт о застройке участка между Батайском и Ростовом.

«Это долгосрочная программа с значительными инвестициями. Мы не останавливаемся на одном застройщике, а продолжаем двигаться вперед. У нас уже два проекта, один из которых уже в процессе реализации. Два новых проекта будут завершены в течение 10−15 лет», — рассказал губернатор в интервью радиостанции «КП — Ростов-на-Дону».

Он отметил, что строительство на левом берегу будет проводиться с учетом постоянного гидрологического контроля из-за особой природы пойменной зоны реки Дон.

По мнению губернатора, левобережная часть и «Новый Ростов» (территория бывшего аэропорта) могут стать современными центрами города.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Дона появятся как минимум четыре новых микрорайона, включая микрорайон «Левобережье» и другие жилые районы. Также планируется возведение микрорайонов возле гребного канала и западнее Ворошиловского моста.

Несколько компаний выразили интерес к застройке этой территории, однако двум из них было отказано в предоставлении участка без проведения аукциона.