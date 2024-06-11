Чиновник из Туапсинского района Кубани отправился в зону СВО

«На защиту Родины добровольцем ушел мой первый заместитель Виктор Архипов. Он много помогал волонтерам, которые ездили в зону спецоперации, поддерживал семьи наших бойцов. О том, что происходит на передовой, он знает из первых уст. Спасибо Вам за службу! Ждем Вас с Победой!», — написал в телеграм-канале Бойко.