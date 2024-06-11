Чиновник из Туапсинского района Кубани отправился в зону СВО

Первый заместитель главы администрации Туапсинского района Виктор Архипов добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.
«На защиту Родины добровольцем ушел мой первый заместитель Виктор Архипов. Он много помогал волонтерам, которые ездили в зону спецоперации, поддерживал семьи наших бойцов. О том, что происходит на передовой, он знает из первых уст. Спасибо Вам за службу! Ждем Вас с Победой!», — написал в телеграм-канале Бойко.
Архипов — офицер запаса. Чиновник много лет служил в российской армии. Отправиться на СВО было его собственным решением, отмечают местные власти.
«Виктор Александрович не мог более оставаться в стороне и принял решение отправиться на фронт», — добавил Сергей Бойко.
В администрации Туапсинского района Виктор Архипов курировал вопросы ЖКХ, ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и строительства.
Напомним, в зоне СВО из чиновников также находится бывший глава Краснодара, ныне депутат Госдумы, Евгений Первышов. Он также добровольно подписал контракт и отправился в зону СВО в октябре 2022 года.
Ранее Первышов признался КП — за военную службу он не получает и рубля. Контракт у него заключен на безвозмездной основе.