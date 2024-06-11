Радий Хабиров подал документы в ЦИК Башкирии для участия в выборах Главы региона.

«Для меня важно, поддержат ли люди меня, потому что мы 5 лет работали именно с этой целью, чтобы люди оценивали должным образом и были довольны нашей работой. Это всегда очень волнительно и ответственно. В ближайшее время мы ждем подачу заявлений других кандидатов, других политических партий, или, может, кто-то из самовыдвиженцем пойдет».