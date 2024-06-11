Радий Хабиров подал документы в ЦИК Башкирии для участия в выборах Главы региона.

Сегодня, 11 июня, Радий Хабиров подал документы в Центральную избирательную комиссию республики для участия в выборах Главы региона.
В избирком он приехал в сопровождении руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслана Насретдинова и финансового уполномоченного кандидата Максима Ульчева. Его документы приняли председатель ЦИК республики Азат Галимханов и два его заместителя. Как отметили в избиркоме, это первый кандидат, заявившийся на выборы главы Башкортостана.
«Для меня важно, поддержат ли люди меня, потому что мы 5 лет работали именно с этой целью, чтобы люди оценивали должным образом и были довольны нашей работой. Это всегда очень волнительно и ответственно. В ближайшее время мы ждем подачу заявлений других кандидатов, других политических партий, или, может, кто-то из самовыдвиженцем пойдет».
Он добавил, что Максим Ульчев занимается организационной работой, процедурными моментами, связанными с документами. По его словам, сейчас начинается формирование избирательного штаба.