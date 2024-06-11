Воронежский губернатор завершил визит в Минск переговорами с премьер-министром Республики Беларусь

Губернатор Воронежской области Александр Гусев завершил свой двухдневный визит в республику Беларусь. Итогом поездки стали переговоры с премьер-министром дружественной страны Романом Головченко. О вопросах, которые они обсудили, губернатор рассказал в своем телеграм-канале 10 июня.
Глава Воронежской области отметил, что они с премьер-министром детально обговорили задачи, которые ранее были обозначены во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко: возможности для расширения сотрудничества в сферах АПК и ЖКХ. Роман Головченко рассказал о полезном опыте введения в населенных пунктах современного электрического общественного транспорта.
— Договорились актуализировать наши дорожные карты, которые подписывали в рамках соглашений о сотрудничестве. Многое уже сделано, но впереди немало интересных задач, — резюмировал губернатор.
Кроме того, он встретился с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Александр Гусев рассказал о результатах совместной работы, о масштабных проектах, в реализации которых принимают участие белорусские компании. Общая стоимость таких строительных объектов в нашем регионе за три года выросла более чем в 10 раз.
— Спасибо ей за высокую оценку нашего сотрудничества с братским государством: это взаимодействие, по ее словам, можно ставить в пример!, — подытожил губернатор.
Напомним, Александр Гусев посетил Минск с рабочим визитом 9 и 10 июня. Он провел переговоры с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Борисом Грызловым, а также поучаствовал в совещании в Совете Республики Нацсобрания. Также в Минске стартовали дни культуры Воронежской области.