Воронежский губернатор завершил визит в Минск переговорами с премьер-министром Республики Беларусь

Кроме того, он встретился с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Александр Гусев рассказал о результатах совместной работы, о масштабных проектах, в реализации которых принимают участие белорусские компании. Общая стоимость таких строительных объектов в нашем регионе за три года выросла более чем в 10 раз.