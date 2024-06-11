Глава Екатеринбурга заявил, что сад у «Косого дома» будет сохранен

Похоже, жители Екатеринбурга, которые любят погулять по саду около «Косого дома», могут вздохнуть с облегчением. Глава города Алексей Орлов объявил, что сад будет сохранен.
— Сад у дома купца Чувильдина на улице Горького, так полюбившийся горожанам и гостям Екатеринбурга, будет сохранен! — написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале. — По моему поручению состоялось совещание, где была найдена возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения, чтобы сохранить ландшафт и всю красоту возле особняка. Газовая труба пойдет в обход территории сада.
Беспокойство горожан за сохранность сада появилась, когда стало известно о планах по прокладке газопровода, которая необходима для газификации соседнего здания. Работы должны были начаться во вторник, 10 июня. Но подрядчик в итоге поставил раскопки на паузу.
— С одной стороны, «Екатеринбурггаз» не может нарушить срок газификации объекта по федеральному законодательству, — прокомментировали во вторник в компании. — С другой стороны, необходимо учесть общественную значимость площадки. Возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения была найдена еще во вторник. Все зависит от заказчика газификации, ему нужно предпринять действия по оформлению земли и изменению проекта.