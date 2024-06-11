Глава Екатеринбурга заявил, что сад у «Косого дома» будет сохранен

— С одной стороны, «Екатеринбурггаз» не может нарушить срок газификации объекта по федеральному законодательству, — прокомментировали во вторник в компании. — С другой стороны, необходимо учесть общественную значимость площадки. Возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения была найдена еще во вторник. Все зависит от заказчика газификации, ему нужно предпринять действия по оформлению земли и изменению проекта.